Chiariello | “Derby? Ma quale derby! Rivalità sentita solo a Salerno”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Telecolore – . Umbertoci va giù pesante in merito al match di questa sera … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Il Pallone Gonfiato

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto, è intervenuto Giovanni Scotto , giornalista de Il Roma: 'Il mercato nel senso di ... potrebbe saltare il. De ...Napoli - A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto, è intervenuto Nicola Ferri , vice allenatore Napoli Futsal : 'Non voglio continuare a ...abbiamo due... Salernitana-Napoli, Chiariello: “Per noi napoletani è un derby che ... Umberto Chiariello, giornalista e volto di Canale 21, si è così espresso ai microfoni Telecolore in vista del match tra Salernitana e Napoli ...C’è una trappola derby da evitare per il Napoli. E senza Kvaratskhelia, rimasto a casa ancora influenzato, Spalletti si affida al suo capocannoniere, quel Victor Osimhen che segna a raffica e con una ...