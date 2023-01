Agenzia ANSA

Insaziabile. I Blues dopo gli arrivi di Badiashile, Datro Fofana, Joao Felix, Andrey Santos e Mudryk hanno messo a segno un altro colpo in questa 'finestra' di mercato invernale. Infatti, su Twitter, il ...I Gunners, che hanno perso Mychajlo Mudryk finito al, vedono in Zaniolo il giocatore ideale,... particolare da non trascurare, la maglia numero 22 dell'Arsenal è ancora senza. Zaniolo ... Chelsea padrone del mercato, arriva anche Noni Madueke - Calcio Insaziabile Chelsea. I Blues dopo gli arrivi di Badiashile, Datro Fofana, Joao Felix, Andrey Santos e Mudryk hanno messo a segno un altro colpo in questa 'finestra' di mercato invernale. (ANSA) ...La proprietà del Chelsea, nella persona di Todd Boehly, ha espressamente richiesto le prestazioni di Denzel Dumfries dell'Inter ...