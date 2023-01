Chelsea non stop | presentata una maxi offerta al Brighton

Il Post

Persa la Champions nello sciagurato girone chiuso con appena 3 punti, lontanissima dae Benfica, alla Juventusresta che cercare di stupire in Europa League e puntare forte sulla Coppa ...... per una campagna acquisti che definire faraonica sembrabastare: Noni Madueke, esterno d'attacco dai numeri strepitosi in stagione , si trasferisce ufficialmente dal Psv Eindhoven al, ... Il trasferimento di Mykhaylo Mudryk al Chelsea non è solo calcio Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Zaniolo sembra destinato a lasciare a breve la Roma e nella Capitale potrebbe finire in prestito un altro obiettivo di Juventus e Milan ...