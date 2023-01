Chat GPT | una rivoluzione mondiale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 gennaio 2023) Da poco più di un mese sta sbandierando ovunque nel mondoGPT, il nuovo software che “genera un testo in modo autonomo in base a un input iniziale fornito dall’utente”. La frase precedente è presa direttamente dalla risposta diGPT alla domanda “Che cos’èGPT?“. Una cosa è certa,GPT è una. L’azienda che si occupa di questa intelligenza artificiale è la OpenAi. Qualcuno sostiene che ci sia anche Elon Musk dietro. Microsoft ha già annunciato di star valutando un investimento di dieci miliardi di dollari inGPT per arrivare a detenere il 49% dell’azienda, inoltre lo inserirà come motore di ricerca in Bing. Questo sta a significare solo una cosa:GPT sta per diventare un vero fenomeno di ...