‘Cerreto Riparte’ accusa la maggioranza | “Verso un nuovo dissesto”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Gruppo Consiliare “Cerreto Riparte”. “Non hanno ancora chiuso bene il vecchiofinanziario che già ne stanno preparando un altro. Non è una illazione, ma la triste conferma di quanto emerge dagli atti amministrativi. Infatti, con delibera di giunta n.259 del 30.12.22 l’amministrazione chiede alla tesoreria comunale della BCC l’anticipazione di cassa per Euro 1.606.573,38 per l’anno 2023. Ma non basta. Con la delibera successiva, la 260, nello stesso giorno autorizzano gli uffici ad utilizzare (ad esempio per pagarsi gli stipendi mensili che si sono assegnati, 2000 euro al mese al sindaco e 350 agli assessori) anche i soldi che ricevono in cassa per pagare i servizi sociali o altro. Ad entrambe le delibere mancava l’assenso degli assessori TEDESCHI e MEGLIO, chissà se per prudenza o ...