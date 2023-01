(Di sabato 21 gennaio 2023) Il 2023 per le imprese parte tra luci e ombre. Prezzi dell’energia in calo ma con inflazione ancora alta e tassi in forte rialzo. Tengono il redditofamiglie e i consumi.

Centro studi confindustria: con il gas in discesa economia italiana meglio delle attese "Diverse ombre si addensano sulla crescita", evidenzia il Centro studi di Confindustria con un approfondimento sullo scenario economico per la Cina, dove la "crescita è al minimo nel 2022, ma in accel ...Il 2023 per le imprese parte tra luci e ombre. Prezzi dell'energia in calo ma con inflazione ancora alta e tassi in forte rialzo. Tengono il reddito delle famiglie e i consumi.