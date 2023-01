C' è un baco nella Grande Mela

Leggi su panorama

(Di sabato 21 gennaio 2023) New York è ormai il libero Stato della cannabis (droga legalizzata nel 2021 e il cui business annuo tocca il miliardo di dollari), dei prezzi proibitivi - dalle case agli hot dog -, delle strade intasate di auto e smog. E molti la abbandonano, a favore dei sobborghi. L’odore di marijuana, acre e pungente, sovrasta. Quasi fosse incollato alle vetrine, incastrato nei cestoni dell’immondizia o mescolato al vapore che esce dai tombini, per le strade di New York il tanfo di spinello t’insegue a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ed è ovunque: ammorba le rarefatte eleganze dell’Upper East Side come le pittoresche viuzze di Soho. A produrre la sorprendente novità olfattiva dellaè stata la legalizzazione della marijuana, lanciata a metà del 2021 dall’ex governatore dello Stato, il democratico Andrew Cuomo, che ha gettato le basi per la libera ...