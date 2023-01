C’è Posta per Te | gli ospiti e le storie della terza puntata | c’è Stefano De Martino

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 21 gennaio 2023) Arriva lanuova stagione di C’èper Te, con tantipronti a raccontarsi nello studio dello storico programma condotto da Maria De Filippi. Al centrocome sempre ledelle persone che accedono al programma. E che rispecchiano la nostre storia, le problematiche di tante famiglia, di genitori L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Game of Thrones: la stagione 8 arriverà ad aprile! Pirati dei Caraibi reboot, ci sarà una donna? America, in uscita un box per la band Coma Cose Tour estivo: nuove date Anticipazioni Grande Fratello Vip 530 novembre Love is in the air dal 28 giugno al 2 ...