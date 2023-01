C’è Posta per Te | anticipazioni stasera 21 gennaio 2023 | gli ospiti e le sorprese

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 21 gennaio 2023) Alle 21.40 in punto su Canale 5, anchesabato 21andrà in onda una nuova puntata (per la precisione la terza) di C’èper Te, il talk show di Maria De Filippi che puntualmente registra record di share. In occasione di questa terza puntata di C’èper Te, verranno raccontate come sempre storie d’amore messe in pericolo da infedeltà o problemi economici e storia di famiglie in cerca di “pace”. C’èper Te,sulla terza puntata Come sempre accade da ormai 26 anni (tante sono state infatti le edizioni di C’èper Te andate in onda su Canale 5 a partire dalla fine degli anni Novanta), ci saranno anche duecon altrettantispeciali. ...