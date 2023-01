CdS – “Depay voleva partire Sostituti? Ecco cosa penso”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 21 gennaio 2023) 2023-01-21 16:38:58 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: BARCELLONA – E’ intervenuto anche Xavi sull’argomento del passagio di Memphisdal Barcellona all’Atletico Madrid. Il tecnico blaugrana ha affermato che il mercato dipende dai criteri fissati dalla Lega e di non aver chiesto rinforzi nonostante la separazione con il giocatore: “Memphis ha chiesto di andarsene – racconta Xavi – c’era la proposta dell’Atletico, non era a suo agio in questa situazione perchè ha bisogno di sentirsi più importante, partecipare di più e fare più minuti. L’ho capito, ho detto che poteva. E’ stata lamigliore per tutti”. E sul mercato in entrata, così Xavi: “Vedremofare, dipendiamo dal fair play: se ci rinforzeremo meglio, se no ho già detto che sono contento dei giocatori che ho. Non ho chiesto nulla, ...