Catania | lo strano caso della dipendente licenziata e reintegrata alla Società interporti siciliani per le pressioni della politica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Una storia di potere, debolezze umane e do ut des nel mondo del lavoro. C’è uno spaccatoprassimoderna nell’inchiestaprocura disulle vicende che ruotano attorno, Sis, per quasi il 90 per cento partecipata dRegione siciliana. Da un lato la storia di una lavoratrice con la passione per il teatro, Cristina Sangiorgi, finita ai domiciliari insieme all’ex deputato regionale di Biancavilla, nel Catanese, Nino D’Asero, legato a lei da una relazione sentimentale; all’ex amministratoreSis Rosario Torrisi Rigano. Dall’altro la vicenda di una concessione che sarebbe stata gestita in maniera opaca, per ...