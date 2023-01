Castaignos | «La mia esperienza all’Inter? A quell’età se non giochi tanto è normale lasciare la squadra»

(Di sabato 21 gennaio 2023) Luc, ex giocatore e talento dell’Inter, ha parlato della suain nerazzurro e del perché non ha funzionato Luc, ex giocatore e talento dell’Inter, ha parlato a gianlucadimarzio.com PAROLE – «Ase nonla. Quando giocavo era per rimpiazzare attaccanti come Milito ed Eto’o e queste “eredità” mi sono pesate. Non era il momento giusto per me per giocare lì. Il mio arrivo? È successo tutto in fretta. Volevano che arrivassi già a gennaio, ma prima volevo finire la mia stagione in Olanda. Ero ancora troppo giovane e stavo segnando. Ho rischiato perché un interesse del genere non sai se tornerà. È stata una bellissima ...

