Caso plusvalenze | prosciolta la Pro Vercelli | la nota del club

(Di sabato 21 gennaio 2023)anche la Pro: ladelpiemontese dopo le decisioni della Corte Federale La Proè stataper ilche ha invece visto colpita la Juventus. Laufficiale delpiemontese. IL COMUNICATO – La F.C. Pro1892 è lieta di comunicare che il CFA ha prosciolto la Società e i suoi amministratori dalle accuse mosse a riguardo di supposte. A tal fine la Proringrazia i legali Christian Peretti e Alex Casella per l’impegno profuso per tutelare le ragioni della società. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Gazzetta dello Sport

TORINO - Dopo la decisione della Corte Federale di riaprire ile di infliggere alla Juventus 15 punti di penalizzazione da scontare durante la stagione corrente, oltre alla inibizioni per tutti i dirigenti (ed ex) coinvolti, il club bianconero ha ...... il suo messaggio Claudio Marchisio, tramite i propri canali ufficiali Twitter, ha pubblicato un messaggio polemico dopo la sentenza emessa contro la Juventus sul. LE PAROLE ... Plusvalenze: stangata sulla Juve, 15 punti di penalizzazione «L’odierno accoglimento del ricorso per revocazione da parte delle Corte d’Appello Federale ci pare costituisca una palese ...Riavvolgiamo un attimo il nastro: la società bianconera era stata inizialmente assolta per il caso plusvalenze. A questo punto non resta che attendere la decisione della Corte d’Appello, la quale deci ...