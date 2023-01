TGLA7

- L'anarchico, da oltre tre mesi in sciopero della fame contro la sua detenzione al 41 bis, ha perso 40 chili. La vicenda è anche all'attenzione del ministro ...Fino all'ultimo respiro: ilAlfredoe Anna Beniamino è un articolo pubblicato su Carmilla on ... Caso Cospito, il medico: 'Siamo sul baratro' L'anarchico, da oltre tre mesi in sciopero della fame contro la sua detenzione al 41 bis, ha perso 40 chili. La vicenda è anche all'attenzione del ministro Nordio ...Mentre gli orrori della guerra in Ucraina, propinatici quotidianamente dai media, sembrano voler nascondere orrori [...] ...