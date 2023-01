“Case green” | Gasparri alla Ue | «Vengono prima i nostri borghi storici e le tasche degli italiani»

(Di sabato 21 gennaio 2023) Fermare la direttiva di Bruxelles sulle ‘‘verdi’. Lo ribadisce Maurizio, vicepresidente del Senato, denunciando i il danno enorme ai. “In un’intervista al quotidiano Domani, il relatore al Parlamento europeo sulla direttiva, il verde irlandese Ciaràn Cuffe, dopo aver sbeffeggiato il governo italiano, ammette candidamente quanto Forza Italia sta denunciando da giorni”, osserva l’esponente azzurro.: i“E cioè che il testo in discussione – comunque sbagliato in linea di principio in quanto obbliga, anziché incentivare, la realizzazione di costosi interventi edilizi – si ...

L'eurodeputata del Movimento 5 Stelle Tiziana Beghin ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Fanpage.it' in cui spiega i vantaggi della direttiva Ue sulle. Questa direttiva, che punta a rendere più efficienti gli edifici dal punto di vista energetico, ha alzato un vero e proprio ' polverone ' politico. M5s, parla Tiziana Beghin: 'Sulle...Tiziana Beghin del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che la destra sta creando confusione sul tema delle case green per propaganda ...Nelle prossime settimane verrà confermata la nuova direttiva Ue in merito al risparmio energetico delle abitazioni. Ecco cosa bisognerà fare e quanto costerà ristrutturare casa. La ristrutturazione di ...