(Di sabato 21 gennaio 2023) (Adnkronos) – IlNursing Up segnala “dati allarmanti sulle carenze di personale sanitario nelleitaliane”. Da “un significativo report che emerge dalle denunce raccolte negli ultimi mesi dagli stessi protagonisti”, risultano “numeri drammatici” che “indicano le lacune di strutture come il carcere di Milano Opera, con 600 detenuti e soli 31. Turni dove a volte sono in servizio anche due soli professionisti”. Un quadro di fronte al quale, sostiene il presidente della sigla Antonio De Palma, “urge undel ministro degli Interni”, Matteo, “per comprendere realmente cosa stia accadendo nelle nostre”. Inoltre, aggiunge, “chiediamo ulteriori report dettagliati, anche nelle altre case di detenzione ...

Adnkronos

... sostiene il presidente della sigla Antonio De Palma, " urge un intervento del ministro degli Interni ", Matteo Piantedosi, "per comprendere realmente cosa stia accadendo nelle nostre". ...L'Aquila. Èper la carenza di infermieri nelle. Lo denuncia il sindacato Nursing Up, parlando di 'numeri drammatici come quelli del carcere di Milano Opera, dove ci sono solo 31 professionisti (... Carceri, "allarme carenza infermieri": sindacato chiede intervento Piantedosi (Adnkronos) - Il sindacato infermieri Nursing Up segnala "dati allarmanti sulle carenze di personale sanitario nelle carceri italiane". Da "un significativo report che emerge dalle denunce raccolte ne ...L'Aquila. È allarme per la carenza di infermieri nelle carceri. Lo denuncia il sindacato Nursing Up, parlando di "numeri drammatici ...