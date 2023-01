Carcere Beccaria | tre agenti in ospedale | In cella | altra notte di folle violenza

(Di sabato 21 gennaio 2023) Nuovadi disordini alminorile, nella periferia Ovest di Milano. In unaè stato incendiato un materasso e trepenitenziari sono stati sottoposti a controlli in. Le loro condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazioni. Dallo stesso istituto erano evasi sette giovani a Natale, poi tutti rientrati o catturati nei giorni successivi. "C'è un problema di gestione negli istituti penali per minorenni che va affrontato - ribadisce Gennarino De Fazio, segretario generale Uilpa polizia penitenziaria -. E le recenti direttive della direzione generale del personale sembrano puntare più a mettersi a posto con le carte che non a risolvere compiutamente le criticità". Quanto accaduto nelle ultime ore riaccende i fari su una struttura modello, fino a ...

