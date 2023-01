Cara Meloni | evita la retromarcia | l’Italia non deve aderire al Mes

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 21 gen – Al netto delle promesse elettorali, ribadite peraltro a dicembre, Giorgiadovrebbere il Mes come la peste. Ricordiamolo, il Meccanismo europeo di stabilità è un fondo comune tra gli Stati europei al quale può attingere chi si trova a corto di liquidità, con la particolarità che, se uno Stato si trova in difficoltà sui tempi di restituzione del prestito, arriva la Troika a decidere tutto, a iniziare dalla decisione di comeessere governata. Lasi giustifica: “Tanto basta non chiedere mai quei soldi”. Ma sa già che non è vero, vediamo perché. Il Mes sarebbe la terza mazzata alL’economia italiana, nonostante l’intelligenza e i formidabili sforzi degli italiani, si trova a dover remare contro le correnti avverse di un mercato non ...