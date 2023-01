(Di sabato 21 gennaio 2023) Deadline riporta che l’astro nascenteè l’ultima a unirsi all’ensemble di: Newdella Marvel con Anthony Mackie. Chi compone ildi: New? Unimportante composto da:Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Danny Ramirez, Carl Lumbly e Shira Haas. Julius Onah dirigerà il film con lo showrunner di Falcon and the Winter Soldier Malcolm Spellman che scriverà la sceneggiatura insieme a Dalan Musson. Sinossi “Marvel Studios” il nuovo capitolo, porta avanti le vicende di Sam Wilson nei panni della Sentinella della Libertà.”L’attrice finora ha collezionato ...

In compenso, c'è un gioco che è andato possibilmente anche peggio di quello dedicato ae soci, neanche a prenderci la mira, è un altro videogioco Marvel . Sempre parlando di giochi ...Le date di inizio di Daredevil: Born Again,: New World Order, Deadpool 3 e Thunderbolts sono state fissate rispettivamente per febbraio, marzo, maggio e giugno 2023. Creato dallo ... Captain America: New World Order – Xosha Roquemore nel cast in ... Xosha Roquemore, nota ai più per aver recitato in The Mindy Project, si unisce al cast del prossimo film Marvel: ma chi interpreteràL'attrice, secondo alcune chiamate casting, dovrebbe vestire i panni di un personaggio chiave all'interno della trama.