Capitale della Cultura | in migliaia a Bergamo e Brescia per l’inizio della festa

Leggi su bergamonews

(Di sabato 21 gennaio 2023). Una grandedi piazza condi partecipanti si è tenuta la mattina di sabato 21 gennaio in centro ae, in contemporanea, nelle principali piazze die provincia. Inaugurando2023 i sindaci Giorgio Gori ed Emilio Del Bono hanno sottolineato che l’inedito progetto che unisce due città in una solavuole “offrire un modello di crescita comune” e “un laboratorio di umanità e di tenerezza”. È nel segno di questo auspicio che la grande kermesse musicale di sabato mattina ha dato il lancio corale a un anno ricco di iniziative. In un bagno di folla didi persone, tra protagonisti e ...