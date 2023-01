Can Yaman | Pierpaolo Spollon Ironizza Sul Rapporto Con L’Attore Turco!

Youbee Magazine

Non possiamo naturalmente dimenticare poi la sua interpretazione in 'Viola come il Mare ', la fiction in onda su Canale 5 che l'ha vista in compagnia di. Insomma, in questa stagione ...Ma la vita va avanti, così come la carriera dicostellata da nuovi progetti (e relative nuove partner femminili). All'interno di questo articolo parleremo di Greta Ferro che con l'attore ... Can Yaman, ritrova finalmente l'amore: baci con la lingua a Budapest Stasera in tv, sabato 21 gennaio , torna C'è posta per te per la terza puntata in onda su Canale5 dalle ore 21,40. Lo show ...Nella seconda stagione di Viola come il mare sarà dato spazio al passato di Francesco Demir, Bucaccio:'Viola lo aiuterà ad affrontare i suoi fantasmi' ...