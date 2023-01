Camila Giorgi si ferma al terzo turno degli Australian Open | ko con Bencic

Affaritaliani.it

Si ferma al terzo turno la corsa diagli Australian Open di tennis, il promo torneo del Grande Slam della stagione 2023 in corso di svolgimento a Melbourne. La tennista 31enne italo argentina di origini maceratesi (numero ...Si ferma all'altezza del terzo turno lo Slam di, battuta alla Rod Laver Arena di Melbourne per 6 - 2, 7 - 5 in un'ora e 41 minuti dalla svizzera Belinda Bencic , numero 10 della classifica Wta. Gli Australian Open perdono dunque l'... Camila Giorgi, short pazzeschi: un Australian selfie da Grande Slam. E la foto col Koala... Si ferma al terzo turno la corsa di Camila Giorgi agli Australian Open di tennis, il promo torneo del Grande Slam della stagione 2023 in corso di svolgimento a Melbourne. La tennista ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...