Calendario Sport Invernali oggi | orari 21 gennaio | programma | orari | tv | streaming RAI ed Eurosport

(Di sabato 21 gennaio 2023), sabato 212023, saranno di scena diversi: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, sci freestyle, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, biathlon, e sci alpinismo. Ci saranno inoltre gli Europei Open di bob (validi per la Coppa del Mondo), le Universiadie l’EYOF Invernale. Per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo a Livigno (Italia) va in scena la sprint in tecnica libera. Qualificazioni femminili alle 10.45, qualificazioni maschili alle 11.15, fasi finali femminili dalle 13.15, fasi finali maschili dalle 13.42. Sono 93 gli iscritti complessivi e l’Italia schiererà in totale 12 atleti. In campo femminile le iscritte sono 38, provenienti da 10 Paesi, ed a rappresentare l’Italia ci saranno 5 azzurre: Caterina Ganz, Cristina Pittin, ...