Calendario sci alpino oggi | orari 21 gennaio | programma | tv | streaming | pettorali | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) Dopo lo spettacolo offerto ieri tra Cortina d’Ampezzo e Kitzbuehel,, sabato 21, la Coppa del Mondo di sci2022/23 replica, con una nuova discesa femminile sulla pista italiana, e la seconda discesa maschile sulla mitica Streif. Sull’Olympia delle Tofane Sofia Ga andrà a caccia della doppietta dopo aver trionfato in “1”. La bergamasca si è messa alle spalle l’infortunio rimediato qui lo scorso anno, tornando al successo sulla pista veneta.occasione per cercare il successo numero 22 in Coppa, il che le permetterebbe di issarsi da sola al primo posto della classifica delle azzurre più vincenti all-time. A Kitzbuehel l’Italia sogna in grande dopo il pazzesco secondo posto ottenuto ieri da Florian Schieder, al primo podio in carriera. Apparso in grande ...