Calendario Australian Open 2023 oggi | orari 21 gennaio | programma | tv | streaming | italiani in campo

(Di sabato 21 gennaio 2023) Glisono pronti al giro di boa del proprioè l’ultimo giorno dei terzi turni. 21di fuoco, quello di Melbourne, soprattutto dopo le tante ed esaltanti sfide che si sono giocate nella quinta giornata. La sesta promette almeno altrettanto spettacolo per varie ragioni. La chiave italiana è, e non potrebbe essere altrimenti, Camila Giorgi, di nuovo a caccia dell’unico ottavo di finale Slam che le manca, stavolta contro la svizzera Belinda Bencic, che conosce da diversi anni. Il resto delfemminile sulla Rod Laver Arena è quantomeno incomprensibile, visti i match in scena, mentre al maschile le scelte sono capibili: Alex de Minaur, padrone di casa, e un gran confronto tra Grigor Dimitrov e Novak Djokovic, tra il bulgaro a caccia dell’ultimo ...

OA Sport

... protrattosi ben più del previsto a causa degli strascichi dell'interruzione per pioggia che ha stravolto ildel secondo giorno di gare, quello di martedì 17 gennaio.Open, day ...A quel punto ildi febbraio del campione di corso Cosenza prevede il torneo di Rotterdam ... Jannik Sinner approda al 3° turno degliOpen lasciando ben poche briciole ai suoi ... Calendario Australian Open 2023 oggi: orari 20 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in campo Oggi venerdì 20 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino ci terrà compagnia con la discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo e la discesa libera ma ...Altra giornata e altre sfide agli Australian Open 2023, primo Slam dell’anno che si sta svolgendo sul cemento di Melbourne (Australia). A partire dalle ore 1:00 italiane, si svolgeranno via via i sedi ...