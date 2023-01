Calenda | “Giorgia Meloni gestisce la fase di governo come una rockstar | deve fare la premier”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) “C’è unain cui sicombattere per i voti e ci siesporre, andando anche in televisione, ma lasuccessiva, quella di, non la si può gestireuna. Va gestitaun uomo di, cheavere una classe dirigente di persone che parlano, in maniera che non sei sempre tu a parlare di tutto perché hai un altro lavoro da. Sono due momenti molto diversi, bisogna sapere che alil presidente del Consiglioquello e non stare sette volte al giorno in televisione. L’agendina diè un qualcosa che non si può sentire. Il modello di crescita è quello di un attore che ...