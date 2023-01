Calciomercato | Nainggolan torna in Italia? L’annuncio del suo amico-allenatore

(Di sabato 21 gennaio 2023) Possibile ritorno in. Sembrerebbe si sia aperto uno spiraglio, una piccola possibilità, di rivedere l’ex calciatore di Cagliari e Roma, tra le altre, Radja, che attualmente risulta svincolato. A volerlo non è un club di Serie A, ma uno proveniente dalla serie cadetta, dalla Serie B. Un club che come attualedispone di un ex compagno di squadra del Ninja: Daniele De Rossi. Stiamo ovviamente parlando della Spal. Il club emiliano vuole seriamente riportare inil centrocampista belga. De Rossi è intervenuto, nella conferenza stampa che precede la partita con l’Ascoli, proprio su questa questione di mercato. Radja-Spal: le parole di De Rossi “Possibile l’arrivo di ...

Sky Sport

SERIE B - La Ternana sta sondando Gabriele Ferrarini. Spal e Cagliari continuano il testa a testa per Radja. Alessandro Tripaldelli della Spal piace tanto al Benevento. ...... nell'ambito dell'operazione che portò Radjaall'Inter. Il club nerazzurro decise di ... Mancano dieci giorni alla fine delinvernale ma il futuro di Zaniolo appare sempre più ... Spal, obiettivo Nainggolan: e Pepito Rossi può tornare La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il Pisa ieri ha ufficializzato l’operazione Moreo, contratto di tre anni ed al Brescia vanno due milioni di euro tra parte fissa e bonus, mentre Sibilli che è in uscita si attende probabilmente l’offe ...