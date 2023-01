Calciomercato – Il Chelsea cerca un mediano | nel mirino l’ex Milan Kessié

Calciomercato.com

Commenta per primo Il Liverpool ha messo nel mirino Mason Mount per l'estate . Secondo quanto riportato dal The Guardian , ilsta cercando di rinnovare il contratto - in scadenza nel 2024 - del centrocampista inglese classe '99.Juventus, l'intrigo che coinvolge mezza Europa e diversi campionati: potrebbe lasciare subito i bianconeri. Amaro il risveglio della Juventus . Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta,... Chelsea, UFFICIALE l'ennesimo colpo multimilionario: ecco Madueke dal Psv Calciomercato Juventus, Firmino annuncia il rinnova: “Voglio rimanere al Liverpool” A margine dell’incontro di questo pomeriggio in Premier League pareggiato per 0-0 tra Liverpool e Chelsea, sia ...PREMIER LEAGUE - Liverpool e Chelsea si fanno male con questo 0-0 che non fa felice nessuno: con questo pareggio, infatti, le due squadre restano a -9 dal ...