Calciomercato gennaio 2023 | tutte le operazioni

(Di sabato 21 gennaio 2023) MILANO – in tempo reale su WebMagazine24.it. Lo Spezia ha ufficializzato il portiere Federico Marchetti: era svincolato. “Carisma, personalità e tanta esperienza, Federico Marchetti è il profilo che completa il reparto portieri della formazione di mister Gotti, con il calciatore pronto fin da subito a dare il proprio contributo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizzale notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Fiorentina lavora per i rinnovi di Vlahovic e Biraghi Il Milan prepara l’offerta per Milenkovic in prestito Dove vedere Atalanta-Spezia in diretta tv e streamingJuventus: colpo di mercato, ha firmato un difensore Juventus-Spezia risultato finale 2-0 Fiorentina-Juventus risultato finale 1-1

Sky Sport

L'Inter, dal canto suo, ha fatto sapere che non cederà Skriniar a. FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanentiLa top 11 dei big di Serie A in scadenza ...Galtier -.itL'allenatore dei parigini ha preferito però non sbottonarsi più di tanto, rispondendo allo stesso modo alle domande su un suo possibile arrivo ae in estate. 'Non ... Calciomercato, news e trattative del 20 gennaio Con l’inglese discorsi già ben avanzati, in attesa di capire come si evolverà la situazione con la Roma. Il preferito per giugno sarebbe Scalvini, promettente difensore dell’Atalanta, la cui valutazio ...In sede di calciomercato bisogna registrare l'interesse della Roma di José Mourinho per un ex obiettivo del Napoli.