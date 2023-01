Calcio | Serie A 2022-2023 | Napoli in trionfo nel derby campano con la Salernitana e sempre più in fuga

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) L’ultima giornata del girone d’andata delladimaschile si è aperta nel pomeriggio odierno con lo svolgimento dei primi due anticipi, in attesa del match serale tra Fiorentina e Torino. Il programma del 19° turno è stato inaugurato alle ore 15.00 con la sfida salvezza Hellas Verona-Lecce, mentre alle 18.00 è andato in scena il. Seconda vittoria consecutiva casalinga per l’Hellas Verona di Zaffaroni (capace di collezionare ben 7 punti su quattro partite nell’anno solare), che conferma così il suo ottimo periodo di forma regolando il Lecce per 2-0 al Bentegodi. Decisivi i gol di Depaoli al 40? e di Lazovic al 54?, con i pugliesi incapaci di creare grandi occasioni nel finale ...