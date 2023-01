Calcio | Plusvalenze Bonucci' Juve come un drago a 7 teste | non molla mai'

Agenzia ANSA

Leonardo Bonucci pubblica questa frase su Instagram, il giorno dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta alla sua Juve dalla Corte d'Apello federale per la vicenda. Il messaggio del ...L'ex tecnico bianconero, dunque, ha preferito evitare commenti in merito alla vicenda del caso, non ritendo opportuno parlarne in questo momento. Plusvalenze, stangata della Corte federale: "Juventus penalizzata di 15 punti" - Calcio Nella sua requisitoria il procuratore capo della Figc ha convinto la Corte federale d'Appello a essere più severa di lui ...Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi: "La sentenza nei riguardi della Juve era attesa e non è sorprendente ...