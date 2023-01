Calcio femminile | Serie A | il Milan vince sul campo della Sampdoria | la Fiorentina si impone a Sassuolo

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) Si è aperta oggi la 14ma giornataA 2022-2023 di. Tra la tarda mattinata e questo pomeriggio si sono disputate le prime due partite di questo turno e sono arrivate le vittorie dirispettivamente contro. Ilsulper 3-0 e raggiunge, almeno per una notte, l’Inter al quarto posto in classifica (25 punti). Pronti, via e le ragazze di Maurizio Ganz passano subito in vantaggio con il tap-innte di Malgorzata Mesjasz dopo il colpo di testa di Greta Adami. Le rossonere non abbassano il ritmo e, in seguito alla traversa di Lindsey Thomas, trovano il 2-0 al ...