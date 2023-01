Calci | pugni e schiaffi | l’inferno di una disabile brutalizzata dalla badante straniera

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 21 gen — Era stata assunta per prendersi cura di una pensionatama è finita a processo per reiterati episodi di maltrattamenti in danno proprio dell’anziana: una serie di aggressioni, tanto verbali quanto fisiche, che hanno portato alla apertura di un’indagine e al conseguente arresto di unadi 53 anni. I fatti si sono verificati a Firenze. Secondo quanto riportano fonti investigative e la stampa locale, tutto ha avuto inizio con la denuncia sporta ai carabinieri dal marito della donna: l’anziana, di 74 anni, aveva conosciuto un sensibile peggioramento delle proprie condizioni di vita, a causa proprio del clima di terrore violento imposto, assunta un anno prima con un regolare contratto per prestazioni di assistenza e di collaboratrice ...

ilGiornale.it

... in altre le avrebbe scosso violentemente la testa, avrebbe volte rifilato una serie di cazzotti eparticolarmente violenti. Il tutto condito da insulti di ogni tipo, quando l'anziana non ...Eppure nessun si muove, persino quando una curva viene svuotata ada pseudo tifosi per onorare un capo ultrà morto quel giorno. Tutto tace! A Napoli , ai bordi del campo, per anni ci si ... Pugni, calci e insulti: così la badante straniera aggrediva l'anziana ... Vittime un giornalista e due operatori: l’intervento della polizia ha evitato conseguenze peggiori CASTEL VOLTURNO – Stavano semplicemente svolgendo il loro lavoro. Quello di giornalisti, nello specif ...La donna è stata arrestata per maltrattamenti a Firenze: è accusata di aver più volte malmenato l'anziana disabile che doveva assistere, giustificando gli ematomi che le causava con incidenti domestic ...