Cadavere a via Fiumara | shock a Fiumicino

(Di sabato 21 gennaio 2023)– Un corpo a terra in una pozza di sangue:nella tarda mattinata di ieri, 21 gennaio 2023, a viadove ungiaceva tra il marciapiede e la carreggiata. Sul posto era presente la Polizia e la Polizia locale che hanno provveduto a delimitare l’area intorno al corpo senza vita. Ancora ignote le effettive cause del decesso. Notizia in aggiornamento…

Il Faro online

