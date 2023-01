Buzz Aldrin | l' astronauta secondo uomo sulla Luna si risposa a 93 anni | la moglie ne ha 30 meno di lui

Corriere della Sera

Il leggendario astronauta dell'Apollo 11, il secondo uomo a mettere piede sulla Luna, ha annunciato di essersi sposato con la sua fidanzata ieri, giorno del suo 93/o compleanno. Anca Faur, vicepresidente esecutivo della Ventures ed ha un dottorato in ingegneria chimica. Il loro è stato un fidanzamento di lunga data e gli altri tre sono finiti con un divorzio.