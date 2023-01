Bundesliga 2022 2023 | il Colonia travolge il Werder Brema 7-1

(Di sabato 21 gennaio 2023) Inarrestabile ilnel match di serata dicontro il: addirittura 7-1 il risultato finale, incanalato completamente nel primo tempo. Minuto 9? e Maina mette dentro l’1-0. Nel giro di 6 minuti poi, 15? e 21?, Steffen Tigges mette dentro una doppietta rapidissima. Alla mezz’ora Skhiri mette il quarto gol, e pochi secondi dopo Huseinbasic mette il risultato sul 5-0. Fullkrug trova il gol della bandiera per gli ospiti, ed il primo tempo si chiude addirittura 5-1. Nel secondo tempo la tempesta dele più calma, ma ancora con gol. Al minuto 54? Skhiri trova la doppietta personale. La gara si chiude poi finalmente sul 7-1, con l’autogol di Marco Friedl.che sale in decima posizione, a 20 punti, esattamente una posizione ed un punto sotto proprio il ...

Agenzia ANSA

