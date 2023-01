Bufere di neve dalle Marche alla Calabria | in Molise auto bloccate per ore - Cronaca - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ciclone gelido sull'Italia centro - meridionale. Nevicate e strade interrotte, scuole chiuse in diversi centri. Allagamenti a Palermo, mareggiate sulla costa amalfitana, burrasche nel Catanzarese. ...Dalle duedi vento registrate in tutto il gennaio del 2022 spiega Coldiretti si è passati ... Le piante sferzate dal vento e sotto il peso dellaevidenzia Coldiretti cadono per la ... Bufere di neve dalle Marche alla Calabria, il maltempo sferza il Centrosud Disavventura a lieto fine per due gruppi di giovani. E' successo a Botte Donato in Sila e sul Pollino. I loro mezzi sono stati bloccati da oltre mezzo metro di neve Disavventura a lieto fine per due g ...Ciclone gelido sull'Italia centro-meridionale. Nevicate e strade interrotte in Umbria, scuole chiuse in diversi centri, dalla Basilicata al Molise. Allagamenti a Palermo, mareggiate sulla costa amalfi ...