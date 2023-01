Bufere di neve dalle Marche alla Calabria | il maltempo sferza il Centrosud - Cronaca - quotidiano net

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ciclone gelido sull'Italia centro - meridionale. Nevicate e strade interrotte in Umbria, scuole chiuse in diversi centri, dBasilicata al Molise.gamenti a Palermo, mareggiate sulla costa ...

Ciclone gelido sull'Italia centro - meridionale. Nevicate e strade interrotte in Umbria, scuole chiuse in diversi centri, dalla Basilicata al Molise. Allagamenti a Palermo, mareggiate sulla costa ...Dalle duedi vento registrate in tutto il gennaio del 2022 spiega Coldiretti si è passati ... Le piante sferzate dal vento e sotto il peso dellaevidenzia Coldiretti cadono per la ... Meteo diretta: dopo le tempeste di Thor irrompe Attila con bufere di neve e nubifragi; i dettagli (ASI) Con tre bufere di vento, tornado e trombe d’aria al giorno in Italia nell’ultima settimana sale il conto degli incidenti provocati da alberi a terra e rami spezzati che hanno provocato danni e f ...Stretta circolazione depressionaria attorno ad un minimo sull'Adriatico. Un'atipica circolazione depressionaria che per molti aspetti è assimilabile ad un vero e proprio ciclone mediterraneo con tanto ...