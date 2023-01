Brutte notizie per gli italiani | Tutto bloccato | in arrivo due giorni da incubo

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Siamo profondamente delusi dall’incontro con il governo”. Con questa dichiarazione è stato di fatto confermato il blocco di duedei benzinai, uno sciopero che potrebbe avere pesanti ripercussioni per gliHanno tentato in tutti i modi di trovare un’intesa con il governo Meloni spingendo affinché si arrivasse a un passo indietro su alcune delle disposizioni inserite nel decreto ad hoc firmato neiscorsi ma il tavolo di confronto ha portato a un nulla di fatto. Confermato sciopero benzinai (periodicoitaliano)Lasciando ai benzinai un’unica strada, quello dello sciopero ad oltranza, per dueconsecutivi, un blocco totale, o quasi, che potrebbe avere pesanti ripercussioni per milioni die in particolare per chi quotidianamente utilizza auto, furgoni e ...