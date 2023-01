Agenzia ANSA

L' incendio di unin una cella all'Istituto minorile Beccaria di Milano ha causato l'intossicazione di tre agenti di Polizia penintenziaria che sono stati trasportati in ospedale in condizoni non gravi. ...commenta All'Istituto minorile Beccaria di Milano, l'incendio di unin una cella ha causato l'intossicazione di tre agenti di Polizia penintenziaria che sono stati trasportati in ospedale in condizoni non gravi. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, ... Brucia materasso in cella al Beccaria, tre agenti intossicati - Cronaca All'Istituto minorile Beccaria di Milano, l'incendio di un materasso in una cella ha causato l'intossicazione di tre agenti di Polizia penintenziaria che sono stati trasportati in ospedale in condizon ...Ancora tensione nell'istituto dopo la maxi evasione di Natale, con sette detenuti scappati e poi catturati nei giorni successivi ...