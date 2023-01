Brozovic ancora lavora ancora a parte | ma rientro vicino

(Di sabato 21 gennaio 2023) MarceloC’èda aspettare per Simone Inzaghi prima di avere di nuovo a dispozione Marcelo. Secondo la Gazzetta dello Sport il centrocampista stando, ma la data del suosi avvicina. “Ieri hannotoSamir Handanovic e Marcelo: per loro servequalche seduta supplementare, ma entrambi sono pronti a rientrare definitivamente in gruppo L'articolo proviene da intermagazine.

Inter-News.it

Insieme a quello, un altro scambio, quello trae Kessie, sul quale Calciomercato.it vi ha ... Coinvolto il solito, scatenato, Chelsea, che a quanto pare non hafinito di rivoluzionare la ...... al di là di quello che potrebbe accadere sull'asse col Barcellona per Kessie (nell'affare)...l'Inter potrebbe decidere di reinvestire parte delle entrate per assicurarsi a un prezzo... Brozovic ancora fuori, l’Inter studia un programma per il recupero – CdS che non sa ancora quanto ha recuperato del gioco di parte della scorsa stagione. Ha la consapevolezza, però, di essersi ricompattata come collettivo, come cuore pulsante scandito soprattutto nel ...Franck Kessie è uno dei nomi più caldi del mercato: l'ivoriano accostato all'Inter, ma spunta un nuovo scambio ...