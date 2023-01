Brooke Shields | “Sono stata violentata poco dopo aver finito il college Pensavo che il mio ‘no’ bastasse | rimasi congelata””

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Credevo di soffocare. Non ho fatto molta resistenza,rimasta”. Con queste parole, 57 anni, ha raccontato disubito violenza sessualeilquando aveva deciso di riprendere la sua carriera cinematografica iniziata da bambina e interrotta per finire gli studi. Una testimonianza importante, quella dell’attrice, sulla scia osidetto metoo statunitense e che fa da eco a quanto tirato fuori in Italia dall’associazione Amleta sugli abusi, le molestie e i ricatti nel mondo del teatro, del cinema e della televisione. Al Sundance (il festival del cinema indipendente a Park City, in Utah) per presentare un doc sua sua vita, Pretty Baby:...