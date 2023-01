Brooke Shields | Sono stata violentata all' inizio della carriera

(Di sabato 21 gennaio 2023) Leggi Anchebollente, foto in Senza veli a 56 anni L'AGGRESSIONE E LA REAZIONE - Nel documentarioracconta di aver incontrato l'uomo in questione per cena, apparentemente ...

Corriere della Sera

Leggi Anchebollente, foto in topless a 56 anni L'AGGRESSIONE E LA REAZIONE - Nel documentarioracconta di aver incontrato l'uomo in questione per cena, apparentemente per discutere ...L'attrice simbolo del cinema anni Ottanta ,, star di Laguna Blu , al Sundance Festival fa una rivelazione choc , raccontando di essere stata violentata all'inizio della carriera. Nessun nome, nessuna accusa, ma la cruda ... Brooke Shields rivela: «Sono stata stuprata a 20 anni, rimasi congelata» L'attrice simbolo del cinema anni Ottanta, Brooke Shields, star di Laguna Blu, al Sundance Festival fa una rivelazione choc, raccontando di essere stata violentata all'inizio ...La star di "Laguna Blu" lo ha rivelato nel documentario autobiografico "Pretty Baby", presentato al Sundance Festival ...