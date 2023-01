Corriere della Sera

A che pro, la compagnia, di Prigozhin (lo "chef" ) continua a mandare i suoi uomini al ... gli ucraini, una volta addestrati gli equipaggi, potrebbero raggrupparli anche in una nuovadi ...... Lukashenko ha prima dato il via libera al reclutamento nelle squadracce delladei detenuti ... 'Una suddivisione della 120esimameccanizzata delle guardie separate ha iniziato a svolgere ... Brigata Wagner cos’è: dove agisce, quanto paga, cosa c’entra il nazismo Fondata nel 2013 dall’oligarca Prigozhin («il cuoco di Putin) e da un ex colonnello del gru nostalgico di Hitler. Il salario dei mercenari è cinque volte quello di un militare di Mosca ..."La situazione è cambiata con l'arrivo dei detenuti, hanno smesso di trattarci come esseri umani. Sono fuggito perché temevo per la mia vita dopo aver rifiutato di… Leggi ...