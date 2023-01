Brasile | Lula licenzia il comandante dell’esercito in carica da 15 giorni Era stato confermato dal ministro della Difesa

Leggi su ilfattoquotidiano

Dopo aver "bonificato" le forze armatendo 16 militari dal Gabinetto per la sicurezza, il presidente brasiliano Luiz Inácioda Silva ha sollevato dall'incarico il, il generale Júlio César de Arruda, inda appena 15. La decisione, come scrive Globo News, è stata annunciata all'indomani di un incontro trae i capi delle forze armate a Brasilia, dopo l'attacco sovranista ai palazzidemocrazia dell'8 gennaio. Arruda sarà sostituito dalmilitare del sud-est, il generale Tomás Miguel Ribeiro Paiva, che mercoledì scorso ha tenuto un discorso alle sue truppe chiedendo rispetto per i risultati elettorali, affermando: "È il governo del popolo. Alternanza di potere.