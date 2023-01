Brasile | assalto sedi istituzionali | restano in carcere 942 persone

(Di sabato 21 gennaio 2023) Brasilia, 21 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La Corte Suprema delha deciso di tenere in942in relazione alla loro partecipazione all'alledello scorso 8 gennaio. Delle 1.406detenute, 464 hanno ottenuto la libertà provvisoria, pur dovendo rispettare alcune misure cautelari, riferisce il quotidiano 'O Globo'. Secondo il giudice che ha emesso la sentenza per le 942, al momento in stato di detenzione preventiva, vi sono indicazioni che abbiano commesso reati terroristici, associazione a delinquere, abolizione violenta dello stato di diritto democratico, tentato colpo di stato, nonché minaccia, persecuzione o istigazione a delinquere.

Sky Tg24

