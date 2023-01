Bonus bagno 50% | pioggia di soldi | ma basta spostare una porta?

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 21 gennaio 2023) Rifare ilcon un 50% di sconto grazie a unapposito sembra un’ottima opportunità. Tuttavia non tutti hanno davvero bisogno di un intervento così grande, alcuni potrebbero dover solouna. Sarebbe possibile utilizzare ile relativo sconto anche per un intervento del genere?del 50% per ladelilovetrading.itIcasa con gli sconti sui lavori di ristrutturazione hanno delle regole ben precise che vanno rispettate per poterne usufruire. Per quanto riguarda i lavori da fare a un, ci sono delle precise linee da seguire. In primis c’è la quantità e la qualità dei lavori. Ci sono dei lavori per ilper cui può essere richiesto il ...