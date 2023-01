Bonus 150 euro | indennità una tantum per i pensionati e altre categorie | ecco requisiti e scadenza

Adnkronos

Al via le richieste di riesame per ida 200 eeuro . Come comunica l'Inps in una nota 'i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps che hanno presentato domanda per accedere alle ...Al via le richieste di riesame per ida 200 eeuro. Come comunica l'Inps in una nota ''i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps che hanno presentato domanda per accedere alle ... Bonus 200 e 150 euro autonomi, Inps: a chi spetta, domande di riesame Ascolta l'articolo Al via le richieste di riesame per i bonus da 200 e 150 euro. Come comunica l’Inps in una nota ”i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’ ...ROMA: Per autonomi e professionisti che si sono visti respingere la domanda di indennità una tantum prevista dal Decreto Aiuti di Maggio e Settembre 2022 ...