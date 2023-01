Bonaccini | ' Lottare per la sanità pubblica | i deboli che rischiano di soccombere torneranno da noi'

Adnkronos

Lui potrebbe diventare segretario del Pd ed è andato sul concreto. "Dobbiamoper la Sanità pubblica . In tanti che hanno votato destra, quando percepiranno che i deboli ...Stefanoall'...Lo ha detto Stefanoall'Assemblea del Pd. "In giro per l'Italia sto trovando una risposta ... " Dobbiamoper la sanità pubblica . In tanti che hanno votato destra, quando percepiranno ... Pd, Bonaccini: "Aumentare buste paga e lottare per sanità pubblica" Stefano Bonaccini all'Assemblea del Pd parla dei temi concreti e si candida alla segreteria del partito democratico ...(Adnkronos) – “La stragrande parte delle persone che incontro mi pongono due problemi: i redditi, va tagliato il costo lavoro per aumentare le buste paga, e la sanità pubblica. Dobbiamo discutere su q ...