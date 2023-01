Bob | Europei Altenberg 2023 | doppia vittoria per la Germania | Variola e Mircea ottavi

(Di sabato 21 gennaio 2023) I risultati delle gare di sabato 21 gennaio deglidi bob, in corso di svolgimento sul budello di). Il programma odierno prevedeva il monobob femminile e il bob a due maschile, con entrambi gli eventi valevoli anche per la Coppa del Mondo 2022/sugli scudi con due vittorie, dato che al femminile il successo è andato a Laura Nolte capace di infliggere in due discese un distacco di +1.32 alla rumena Andreea Grecu. Completa il podio l’altra tedesca Kim Kalicki, che ha chiuso a +1.40 da Nolte. Quest’ultima ha letteralmente dominato la competizione, facendo registrare il miglior tempo sia nella prima che nella seconda run. Per quanto riguarda il bob a due maschile, la medaglia d’oro e il titolo di campionisono andati a ...

Il calendario completo deglidi Altenberg 2023 die skeleton , in programma da venerdì 20 a domenica 22 gennaio: ecco le informazioni per vedere tutte le gare. I migliori atleti del mondo sono pronti a tornare sul ... Bob, Europei Altenberg 2023: doppia vittoria per la Germania ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per "miglioramento dell'esperienza", "misurazione" e "targeting e pubblicità" c ...La Svizzera ha conquistato la medaglia d'argento nel bob a 2 agli Europei in corso ad Altenberg, in Germania. In testa dopo la prima manche, Vogt e Michel si sono piazzati al secondo posto alle spalle ...